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      Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости

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      Ликвидация коррупции в оценке недвижимости - законопроект - что изменится
      Коррупции в оценке недвижимости не будет? / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      В первом чтении законопроект 2047-д о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки недвижимости поддержали 378 депутатов. Далее по процедуре – депутатские поправки и принятие во втором чтении и в целом. Именно из-за этого документа в "Слуге народа" вспыхнул громкий скандал.

      Ни один нардеп из присутствующих в сессионном зале не был против, не голосовали – 23 нардепа. Из них 4 нардепа из "Слуги народа", 9 – из "Оппозиционной платформы – За жизнь", 2 – из "Европейской солидарности", 1 – из "Батькивщины", 3 – из депутатской группы "За будущее" и 4 – внефракционных нардепы .

       Напомним: Руководство "Слуги народа" решило забыть о коррупционном скандале

      "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" депутатф из финансового комитета Верховной Рады 31 октября таки поддержали.

      "Это доработанный законопроект. Он устраняет и площадки, и монополию оценщиков", – тогда заявила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Однако буквально за неделю до этого комитет отказывался поддержать это же законопроект.

      Из-за этого разгорелся скандал: депутатов заподозрили в коррупции – мол, за отклонение документа им могли дать взятку в размере примерно 30 тысяч долларов, а то и все 50 тысяч. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил членам комитета пройти проверку на полиграфе.

      Зачем этот законопроект нужен?

      В объяснительной записке говорится о том, что:

      ► "Авторизованные электронные площадки" (через которые оценщики вносят свои отчеты в реестры) – не нужны, они выполняют "паразитическую функцию".

      По состоянию на 18 июля 2019 года с украинцев на оплату площадок ушло по меньшей мере 585 миллионов гривен, то есть более 1 миллиона в день "из воздуха" со дня начала работы этих площадок.

      ► Площадки искусственно удерживают цены (1800 гривен за 1 операцию) и не допускают конкурентов на рынок.

      "Сложилась абсурдная ситуация, когда любая новая площадка сможет работать в сфере регистрации информации из отчетов об оценке только с разрешения своих конкурентов", – пишут авторы законопроекта.

      Именно поэтому авторы призывают "немедленного устранить коррупционную схему, заложенную в Налоговый кодекс Украины".

      Здесь подробнее: Цены на недвижимость искусственно снижают, обманывая бюджет на миллионы гривен

      Заметим, что авторство схемы приписывают одиозным экс-нардепам Антону Яценко (в предыдущей Раде был во фракции "Возрождение", вероятно, связанной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (близкий партнер олигархов Павла Фукса и того же Коломойского).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Коррупция Законодательство Деньги Рынок недвижимости
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