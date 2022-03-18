Об оттеснении вражеских войск от столицы доложил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
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Следовательно, российские боевики не могут вести огонь по городу и способны лишь обстреливать город ракетами, которые украинская противовоздушная оборона тоже успешно сбивает.
По левому берегу российских захватчиков остановили. На Броварском и Бориспольском направлениях враг отказался от наступления,
– говорится в докладе военного.
Поэтому Вооруженные Силы Украины укрепляют уже третье, дальнее кольцо обороны столицы.
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