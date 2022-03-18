Про витіснення ворожих військ від столиці доповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

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Відтак, російські бойовики не можуть вести вогонь по місту і здатні лише обстрілювати місто ракетами, які українська протиповітряна оборона теж успішно збиває.

По лівому берегу російських загарбників зупинили. На Броварському та Бориспільському напрямках ворог відмовився від наступу,

– йдеться у доповіді військового.

Тож, Збройні сили України укріплюють вже третє, дальнє кільце оборони столиці.

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