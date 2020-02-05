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      Правоохранитель обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве – видео

      62 Читати новину українською
      Полицейский обокрал своих бывших одноклассников / Facebook

      В Николаеве на встрече выпускников инспектор одного из управлений главка обокрал своих бывших одноклассников.

      В Центральном районе Николаева в одном из заведений собрались бывшие одноклассники. Несколько человек из компании заметили, что из их сумок пропали деньги. Об этом сообщает "Преступности.нет".

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      Пострадавшие вызвали полицию, а также обратились к работникам заведения.

      Менеджер заведения прислал пострадавшим видео инцидента. На видео зафиксировано, как за пустым столом, пока все танцевали, сидит только один человек в темной одежде. Этот человек начал доставать из женских сумок деньги. Из четырех сумок он похитил 4,5 тысячи гривен.

      Правоохранитель извинился перед одноклассниками и пообещал вернуть все деньги. Пострадавшие отказались писать заявления на своего бывшего одноклассника.

      5 февраля этот инспектор был уволен из рядов полиции.

      Полицейский обокрал своих одноклассников – видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева
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