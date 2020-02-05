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      Правоохоронець обікрав однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві – відео

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      Поліцейський обікрав своїх колишній однокласників / Facebook

      У Миколаєві на зустрічі випускників інспектор одного з управлінь главку обікрав своїх колишніх однокласників.

      У Центральному районі Миколаєва в одному із закладів зібрались колишні однокласники. Декілька людей з компанії помітили, що з їхніх сумок зникли гроші. Про це повідомляє "Преступности.нет".

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      Постраждалі викликали поліцію, а також звернулись до працівників закладу.

      Менеджер закладу надіслав потерпілим відео інциденту. На відео зафіксовано, як за порожнім столом, поки всі танцювали, сидить тільки один чоловік у темному одязі. Цей чоловік почав діставати із жіночих сумок гроші. З чотирьох сумок він викрав 4,5 тисячі гривень.

      Правоохоронець вибачився перед однокласниками і пообіцяв повернути всі гроші. Постраждалі відмовилися писати заяви щодо свого колишнього однокласника.

      5 лютого цей інспектор був звільнений з лав поліції.

      Поліцейський обікрав своїх однокласників – відео:

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      сьогодні
      11930
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Миколаєва
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