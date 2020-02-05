Правоохоронець обікрав однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві – відео

У Миколаєві на зустрічі випускників інспектор одного з управлінь главку обікрав своїх колишніх однокласників.

У Центральному районі Миколаєва в одному із закладів зібрались колишні однокласники. Декілька людей з компанії помітили, що з їхніх сумок зникли гроші. Про це повідомляє "Преступности.нет".

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Постраждалі викликали поліцію, а також звернулись до працівників закладу.

Менеджер закладу надіслав потерпілим відео інциденту. На відео зафіксовано, як за порожнім столом, поки всі танцювали, сидить тільки один чоловік у темному одязі. Цей чоловік почав діставати із жіночих сумок гроші. З чотирьох сумок він викрав 4,5 тисячі гривень.

Правоохоронець вибачився перед однокласниками і пообіцяв повернути всі гроші. Постраждалі відмовилися писати заяви щодо свого колишнього однокласника.

5 лютого цей інспектор був звільнений з лав поліції.

Поліцейський обікрав своїх однокласників – відео: