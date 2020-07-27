Из-за нарушения карантина правоохранители закрыли 37 ночных клубов в Украине. Все они работали с нарушениями.

Закрытие ночных клубов

О закрытии ночных клубов сообщили представители МВД на традиционном совещании с представителями правительства, передает Офис Президента в фейсбуке.

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Владимир Зеленский отметил, что в период пандемии каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время.

Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Я благодарен всем, кто понимает эту ответственность,

– заявил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.

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Что известно о работе ночных клубов во время карантина