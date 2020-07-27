Правоохранители наказали 37 ночных клубов за нарушение карантина
Из-за нарушения карантина правоохранители закрыли 37 ночных клубов в Украине. Все они работали с нарушениями.
Закрытие ночных клубов
О закрытии ночных клубов сообщили представители МВД на традиционном совещании с представителями правительства, передает Офис Президента в фейсбуке.
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Владимир Зеленский отметил, что в период пандемии каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время.
Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Я благодарен всем, кто понимает эту ответственность,
– заявил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.
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Что известно о работе ночных клубов во время карантина
- Кабмин уравнял время работы ночных клубов и театров во время карантина. Теперь эти заведения могут работать до 23:00.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы во время карантина. Закрыли минимум уже 4 ночных клуба.
- Кличко добавил, что в Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. Не лучше ситуация и в Одессе. В соцсетях часто появляются видео и фото громких ночных гуляний.