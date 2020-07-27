Правоохоронці покарали 37 нічних клубів за порушення карантину
Через порушення карантину правоохоронці закрили 37 нічних клубів в Україні. Усі вони працювали з порушеннями.
Закриття нічних клубів
Про закриття нічних клубів повідомили представники МВС на традиційній нараді з представниками уряду, інформує Офіс Президента у фейсбуці.
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Володимир Зеленський наголосив, що у період пандемії кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом.
Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність,
– заявив Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.
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Що відомо про роботу нічних клубів під час карантину
- Кабмін урівняв час роботи нічних клубів і театрів під час карантину. Тепер ці заклади можуть працювати до 23:00.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи під час карантину. Закрили щонайменше вже 4 нічні клуби.
- Кличко додав, що у Києві кожен четвертий заклад порушує правила карантину. Не краща ситуація й в Одесі. У соцмережах часто з'являються відео та фото гучних нічних гулянь