Через порушення карантину правоохоронці закрили 37 нічних клубів в Україні. Усі вони працювали з порушеннями.

Закриття нічних клубів

Про закриття нічних клубів повідомили представники МВС на традиційній нараді з представниками уряду, інформує Офіс Президента у фейсбуці.

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Володимир Зеленський наголосив, що у період пандемії кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом.

Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність,

– заявив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

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Що відомо про роботу нічних клубів під час карантину