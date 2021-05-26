Дельцы заявляли, что имеют связи в высших эшелонах власти, поэтому могут "договориться" о государственных должностях.

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Детали преступной схемы

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организовала схему жительница временно оккупированной территории Луганщины. Женщина по телефону координировала деятельность сообщников.

В частности, злоумышленники обещали "договориться" о должности главы Кировоградской ОГА. За это просили 3,5 миллиона долларов.

По данным СБУ, в противоправной схеме принимал участие общественный активист, руководитель ряда благотворительных и антикоррупционных организаций. Он во время обсуждения "кадровых вопросов" с кандидатами представлялся советником президента и утверждал, что согласовывает назначения на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом Президента.

Злоумышленников задержали

Правоохранители задержали 2 участников группы в одном из киевских банков после получения всей суммы взятки.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении.



2 злоумышленников задержали за "продажу" должностей госслужащих / Фото СБУ

Правоохранители разоблачили схему по "продаже" госдолжностей: смотрите видео