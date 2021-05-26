Ділки заявляли, що мають зв'язки у вищих ешелонах влади, тому можуть "домовитися" про державні посади.

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Деталі злочинної схеми

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організувала оборудку жителька тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників.

Зокрема, зловмисники обіцяли "домовитися" про посаду голови Кіровоградської ОДА. За це просили 3,5 мільйона доларів.

За даними СБУ, у протиправній схемі брав участь громадський активіст, керівник низки благодійних та антикорупційних організацій. Він під час обговорення "кадрових питань" з кандидатами представлявся радником президента і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом Президента.

Зловмисників затримали

Правоохоронці затримали 2 учасників групи в одному з київських банків після отримання усієї суми хабаря.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.



2 зловмисників затримали за "продаж" посад держслужбовців / Фото СБУ

Правоохоронці викрили оборудку з "продажу" держпосад: дивіться відео