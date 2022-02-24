На своей странице в фейсбуке полиция Киевщины предупредила о том, что правоохранители будут реагировать максимально жестко в случае проявлений беспредела или мародерства.

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В частности, речь идет о том, что правонарушителей будут задерживать и доставлять в изоляторы временного содержания.

Также в ведомстве предупреждают, что сотрудники полиции сконцентрированы и вооружены автоматическим оружием. Поэтому призывают всех и каждого не шутить с полицией в эти непростые для страны времена.

Сейчас время для сплоченности и патриотизма! Держимся, Украина – единственная,

– отметили в полиции.