На своїй сторінці у фейсбуці поліція Київщини попередила про те, що правоохоронці реагуватимуть максимально жорстко у разі проявів безчинства або мародерства.

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Зокрема йдеться про те, що правопорушників затримуватимуть та доправлятимуть до ізоляторів тимчасового тримання.

Також у відомстві попереджають, що співробітники поліції сконцентровані та озброєні автоматичною зброєю. Тож закликають усіх і кожного не жартувати з поліцією у ці непрості для країни часи.

Зараз час для згуртованості та патріотизму! Тримаймось, Україна – єдина,

– наголосили у поліції.