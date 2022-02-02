Злоумышленник называл себя двоюродным братом министра внутренних дел. За свои "услуги" он просил до 60 000 долларов.

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Злоумышленник имеет российское гражданство

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину, уроженца Тернополя. Он является частным предпринимателем, который помимо легальной деятельности занимался подделкой документов, в частности оперативных талонов правоохранительных органов.

Как выяснили следователи, в 2017 году злоумышленник получил гражданство России. Однако значительную часть своего времени он проводил в Киеве.

Его задержали при попытке получить 10 000 долларов "аванса" за якобы "устройство на должность директора одного из департаментов полиции". Теперь ему инкриминируют сразу две статьи – злоупотребление влиянием и подделка документов.

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