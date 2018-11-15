Правоохранители арестовали снайпера, который расстреливал людей на Майдане

Правоохранители задержали и арестовали снайпера, который стрелял в активистов Евромайдана в 2014 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

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По словам собеседника издания, подозреваемый был снайпером спецподразделения "Омега", его уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

"Арестован он был 3 ноября, задержан за три дня до этого... уведомлен о подозрении в убийствах активистов на Евромайдане", – рассказал источник.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более ста участников протеста. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной Сотней.