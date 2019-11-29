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      Правоохранители обыскали полиграфический комплекс PULP MILL PRINT

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      Очередные маски-шоу в Украине. Спецподразделение Альфа провело обыски на полиграфическом предприятии с австро-немецкими инвестициями ООО "Палп Милл Принт".

      Адвокаты компании уже заявили о превышении полномочий силовиками. По их словам, обыски проводились с нарушением ряда процессуальных норм. Предполагают, что причиной визита силовиков мог стать выкуп через аукцион имущества обанкротившегося предприятия "Блиц-Информ", которое ранее арендовала эта полиграфическая компания. Однако оформить право собственности на приобретенное оборудование ей помешало постановление Печерского районного суда столицы об аресте имущества обанкротившейся компании.

      "На месте присутствовали и работники прокуратуры, которые не предоставили своих полномочий в подтверждение. Не было предоставлено подтверждение на законность присутствия сотрудников спецподразделения Альфа. Ставится под сомнение обоснованность проведения торгов и приобретением ликвидируемого имущества "Блиц Информ" предприятием ООО "Палп Милл Принт". Если ставится под сомнение законность действий ликвидатора, то очевидно, что нужно было бы оспаривать именно его действия, так как "Палп Милл Принт" не является участником в уголовном производстве", – отметил адвокат ООО "ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ" Константин Пасека.

      Несмотря на это обыски силовики решили провести именно на этом предприятии. Появление силовиков руководители полиграфического комплекса объясняют действиями конкурентов.

      "Мы стали крупнейшей компанией в Украине, которая закупает краску ролевую, которая закупает бумагу. Мы номер 1 в Украине. Это могут быть конкуренты. То, что сейчас происходит, работает не на имидж компании, потому что идут звонки от европейских наших клиентов. И второй вариант может быть в том, что кому-то стала интересна земля. Здесь на сегодняшний где-то 17 га земли", – пояснил генеральный директор ООО "ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ" Олег Дубровка.

      Адвокаты "ПАЛП МИЛЛ ПРИНТ" уже готовы обратиться в Государственное бюро расследования и суд, чтобы установить правомерность проведения обысков на предприятии.

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      Теги: Новости Украины НАБУ
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