Правоохоронці обшукали поліграфічний комплекс PULP MILL PRINT

Чергові маскі-шоу в Україні. Спецпідрозділ Альфа провів обшуки на поліграфічному підприємстві з австро-німецькими інвестиціями ТОВ "Палп Мілл Прінт".

Адвокати компанії вже заявили про перевищення повноважень силовиками. За їхніми словами, обшуки проводилися з порушенням ряду процесуальних норм. Припускають, що причиною візиту силовиків міг стати викуп через аукціон майна збанкрутілого підприємства "Бліц-Інформу", яке раніше орендувала ця поліграфічна компанія. Однак оформити право власності на придбане обладнання їй завадила ухвала Печерського районного суду столиці про арешт майна збанкрутілої компанії.

На місті були присутні і працівники прокуратури, які не надали своїх повноважень на підтвердження. Не було надано підтвердження на законність присутності працівників спецпідрозділу Альфа. Ставиться під сумнів обґрунтованість проведення торгів і набуттям ліквідованого майна "Бліц Інформ" підприємством Тов "Палп Мілл Прінт". Якщо ставиться під сумнів законність дій ліквідатора, то очевидно, що потрібно було би оскаржувати саме його дії, бо "Палп Мілл Прінт" не є учасником в кримінальному проваджені,

– зазначив адвокат ТОВ "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" Костянтин Пасіка.

Попри це обшуки силовики вирішили провести саме на цьому підприємстві. Появу силовиків керівники поліграфічного комплексу пояснюють діями конкурентів.

Ми стали найбільшою компанією в Україні, яка закуповує фарбу ролеву, яка закуповує папір. Ми номер 1 в Україні. Це можуть бути конкуренти. Те, що зараз відбувається, працює не на імідж компанії, тому що йдуть дзвінки від європейських наших клієнтів. І другий варіант може бути у тому, що комусь стала цікава земля. Тут на сьогоднішній десь 17 га землі,

– пояснив генеральний директор ТОВ "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" Олег Дубровка.

Адвокати "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" вже готові звернутися до Державного бюро розслідування та суду аби встановити правомірність проведення обшуків на підприємстві.