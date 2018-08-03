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Правоохранители разоблачили группу фейковых полицейских, совершавших разбой в разных областях

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Правоохранители обнаружили группу фейковых полицейских
Правоохранители обнаружили группу фейковых полицейских / пресс-служба Нацполиции

Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды.

Нападавшие совершали разбои, используя полицейскую форму, передает пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015 – 2017 годов. Действовали злоумышленники на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей.

В конце 2017 года полицейские задержали нападавших во время попытки совершить разбой. Было установлено, что в состав банды вошли 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донецкой области. По словам правоохранителей, большинство представителей группировки – выходцы с временно оккупированной территории Украины.

В каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием. Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших. Сейчас установлено, что сумма нанесенных материальных убытков составляет более 11 миллионов гривен,
– добавляют в Нацполиции.

После задержания девятерых участников вооруженной банды полиция провела санкционированные обыски. Во время их проведения правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

К слову, еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.

Сейчас главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд.

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости
Источник: 24 канал
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