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Правоохоронці викрили групу фейкових поліцейських, які чинили розбій у декількох областях

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Правоохоронці виявили групу фейкових поліцейських
Правоохоронці виявили групу фейкових поліцейських / прес-служба Нацполіції

Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно 9 членів озброєної банди.

Нападники вчиняли розбої, використовуючи поліцейську форму, передає прес-служба Нацполіції.

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Зазначається, що учасники банди вчиняли розбійні напади на підприємства та людей впродовж 2015 – 2017 років. Діяли зловмисники на території Миколаївської, Запорізької та Житомирської областей.

Наприкінці 2017 року поліцейські затримали нападників під час спроби скоїти розбій. Було встановлено, що до складу банди увійшло 10 чоловіків віком від 30 до 56 років. Організатором став 32-річний раніше не судимий житель Донецької області. За словами правоохоронців, більшість представників угруповання – вихідці з тимчасово окупованої території України.

У кожному нападі зловмисники застосовували фізичне насильство до потерпілих та погрожували вогнепальною зброєю. Окрім того, розбої супроводжувалися незаконним позбавленням волі потерпілих. Наразі встановлено, що сума завданих матеріальних збитків становить понад 11 мільйонів гривень,
– додають у Нацполіції.

Після затримання дев’ятьох учасників озброєної банди поліція провела санкціоновані обшуки. Під час їх проведення правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси.

До слова, ще один, десятий встановлений учасник банди, перебуває у розшуку.

Наразі головне слідче управління Національної поліції України закінчило досудове розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду. 

Теги: Новини України Новини політики Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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