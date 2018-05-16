Праворадикалы задумали проучить Козловского: детали

Концерт Виталия Козловского, запланированный на 21 мая в Киеве планируют заблокировать участники праворадикальной организации "Сокол".

Об этом в Facebook написал участник организации "Сокол" Владимир Назаренко.

Таким образом правые хотят наказать Козловского за выступление на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая.

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"Такой поступок националисты ВОО "Сокол" считают недопустимым и антигосударственным, обращают внимание соответствующие органы СБУ на эту ситуацию, и заявляют, что в случае допущения концерта, мы оставляем за собой право блокировать концерт непатриотичного "певца" Виталия Козловского", – добавил Назаренко.

Концерт должен состояться 21 мая в 20 часов по адресу ул. С. Петлюры, 4 в Киеве.