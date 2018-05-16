Праворадикали задумали провчити Козловського: деталі

Концерт Віталія Козловського, запланований на 21 травня у Києві, планують заблокувати учасники праворадикальної організації "Сокіл".

Про це у Facebook написав учасник організації "Сокіл" Володимир Назаренко.

Таким чином праворадикали хочуть покарати Козловського за виступ на концерті до Дня перемоги у Москві 9 травня.

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"Такий вчинок націоналісти ВГО "Сокіл" вважають неприпустимим та антидержавним, звертають увагу відповідні органи СБУ на цю ситуацію, та заявляють, у випадку допущення концерту, ми залишаємо за собою право блокувати концерт непатріотичного "співака" Віталія Козловського", – додав Назаренко.

Концерт має відбутися 21 травня о 20 годині за адресою вул. С.Петлюри 4 м. Київ.