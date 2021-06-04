Вооруженные титушки под руководством Молчановой в балаклавах и без опознавательных знаков, которые проникли на его территорию еще накануне, ночью учинили погром и попытку рейдерского захвата. А утром у пункта пропуска собралась еще большая группа поддержки нападавших. По данным журналистов, это люди "Правого сектора" и еще одного отряда спецназначения.

"На месте продолжали дежурить спецназ Национальной полиции и силовики Национальной гвардии. По словам очевидцев, накануне после 21:00 по меньшей мере четыре бронированных микроавтобуса полиции, а также скорая покинули территорию рынка. В то же время сегодня стало известно, что титушки Молчановой штурмовали "Столичный" ночью и сейчас он не работает", – пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что нападавшие нанесли повреждения имуществу в одном из павильонов – выломали пластиковые и деревянные двери.

Как рассказал адвокат ООО "Продовольственный ХАБ Столичный" Виталий Каплиенко, работников не пускали на территорию неизвестные мужчины, которые представлялись сотрудникам новой охраны рынка.

Продавцов просто останавливали и разворачивали еще на подходе. Те же организовали торговые ряды прямо на дороге возле "Столичного". На самом деле на территорию рынка пройти можно, но торговцы отмечали, что смысла людям там ходить нет – у них закупают все оптом, для этого нужны автомобили, а именно их и не пускают. Поэтому они и развернули импровизированный рынок за КПП "Столичного". После 10: 20 к людям вышел полицейский, заверив, что рынок заработал. Так, автомобили сразу двинулись на его территорию,

– говорится в публикации.

Напомним, 3 июня титушки в бронежилетах, масках и кевларовых касках за 2 тысячи гривен каждому пригнали на рынок авто, стилизованное под боевую разведывательно-десантную машину, и выстроились за ней в колонну. Часть из них приехала из Черкасской области, часть – сотрудники охранной фирмы, по другой информации – люди "Правого сектора" и якобы "Азова".

Впоследствии два взвода силовиков в их сопровождении двинулись к захваченному павильону. Все входы туда были заблокированы, внутри продолжались следственные действия. Также было зафиксировано применение дымовых пакетов и петард, без пострадавших. По словам правоохранителей, неизвестные начали выламывать двери на электроподстанции рынка. Туда отправились вооруженные полицейские, чтобы взять ее под охрану. Во время столкновений с титушками пострадали трое полицейских.

Ранее представители "Правого сектора" обвинили министра юстиции Дениса Малюську в "заигрывании с рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный". Хотя на самом деле бойцы ПС уже более месяца "играют" по заказу реального рейдера, известной киевской предпринимательницы Влады Молчановой. Они организуют различные бутафорские акции, цель которых – легализовать незаконные схемы отбора собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко. Оба уже несколько раз пытались через черных рейдеров списать акции с мажоритарного собственника "Столичного", но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его руководителя. Заметим, что во всей этой ситуации также фигурирует бизнес-партнер предпринимательницы Молчановой – владелец сети "Новус" Раймондас Туменас. После многочисленных попыток "отжать" предприятие как полностью, так и по частям, они перешли к более экзотическому и сложному способу захвата. Так у "Столичного" появилось сразу два новых потенциальных "директора". И оба, не имея никакого отношения к предприятию, через суд пытались восстановиться на руководящей должности.