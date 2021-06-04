Озброєні тітушки під проводом Молчанової, в балаклавах і без розпізнавальних знаків, які проникли на його територію ще напередодні, вночі вчинили погром і спробу рейдерського захоплення. А вранці біля пункту пропуску зібралася ще більша група підтримки нападників. За даними, журналістів, це люди "Правого сектора" й ще одного загону спецпризначення.

"На місці продовжували чергувати спецназ Національної поліції та силовики Національної гвардії. За словами очевидців, напередодні після 21:00 щонайменше чотири броньовані мікроавтобуси поліції, а також швидка залишили територію ринку. Водночас сьогодні стало відомо, що тітушки Молчанової штурмували "Столичний" уночі і зараз він не працює", – пише видання.

Автори публікації зазначають, що нападники завдали пошкоджень майну в одному з павільйонів – виламали пластикові й дерев’яні двері.

Як розповів адвокат ТОВ "Продовольчий ХАБ Столичний" Віталій Каплієнко, працівників не пускали на територію невідомі чоловіки, які представлялися співробітниками нової охорони ринку.

Продавців просто зупиняли і розвертали ще на підході. Ті ж організували торгові ряди прямо на дорозі біля "Столичного". Насправді на територію ринку пройти можна, але торговці зазначали, що сенсу людям там ходити немає – у них закуповують усе оптом, для цього потрібні автомобілі, а саме їх і не пускають. Тому вони й розгорнули імпровізований ринок за КПП "Столичного". Опісля 10:20 до людей вийшов поліцейський, запевнивши, що ринок запрацював. Так, автомобілі одразу рушили на його територію,

– йдеться в публікації.

Нагадаємо, 3 червня тітушки, в бронежилетах, масках та кевларових касках, за 2 тисячі гривень кожному, пригнали на ринок авто, стилізоване під бойову розвідувально-десантну машину, й вишикувалися за нею в колону. Частина з них приїхала з Черкаської області, частина – співробітники охоронної фірми, за іншою інформацією – люди "Правого сектора" і нібито "Азову".

Згодом два взводи силовиків у їхньому супроводі рушили до захопленого павільйону. Всі входи туди було заблоковано, всередині тривали слідчі дії. Також було зафіксовано застосування димових пакетів та петард, без потерпілих. За словами правоохоронців, невідомі почали виламувати двері на електропідстанції ринку. Туди вирушили озброєні поліцейські, щоб взяти її під охорону. Під час сутичок з тітушками постраждали троє поліцейських.

Раніше представники "Правого сектора" звинуватили міністра юстиції Дениса Малюську в "заграванні з рейдерами", які нібито намагаються відібрати ринок "Столичний". Хоча насправді бійці ПС уже понад місяць "граються" на замовлення реального рейдера, відомої київської підприємиці Влади Молчанової. Вони організовують різні бутафорські акції, мета яких – легалізувати незаконні схеми відбору власності, реалізовані Молчановою і її цивільним чоловіком Сергієм Коровченком. Обоє вже кілька разів намагалися через чорних рейдерів списати акції з мажоритарного власника "Столичного", але цьому заважає принципова позиція Мін'юсту і його керівника. Зауважимо, що в усій цій ситуації також фігурує бізнес-партнер підприємиці Молчанової – власник мережі "Новус" Раймондас Туменас. Після численних спроб "віджати" підприємство як повністю, так і частинами, вони перейшли до більш екзотичного і складного способу захоплення. Так у "Столичного" з'явилося одразу два нові потенційні "директори". І обидва, не маючи жодного відношення до підприємства, через суд намагалися відновитися на керівній посаді.