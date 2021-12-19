Такие изменения могут ввести на два дня. Соответствующее заявление Епифаний сделал во время интервью.

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Епифаний заявил, что правила поста на Новый год могут изменить

Комментируя вопрос новогоднего застолья, Епифаний рассказал, что действительно в новогоднюю ночь до определенной степени есть нарушение поста.

И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно,

– заявил Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины добавил: "Как каждая мать своему ребенку или разрешает что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно в соответствии с правилами". Митрополит объяснил, что церковь:

"в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианского календаря, ослабить пост , чтобы не было нарушения;

, чтобы не было нарушения; потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема".

Обратите внимание! По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря – именно тогда заканчивается пост. Зато по юлианскому календарю – 7 января. Именно поэтому, по нему, Новый год приходится на пост.

Кратко о заявлениях митрополита Епифания