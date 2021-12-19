Такі зміни можуть запровадити на два дні. Відповідну заяву Епіфаній зробив під час інтерв'ю.

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Епіфаній заявив, що правила посту на Новий рік можуть змінити

Коментуючи питання новорічного застілля, Епіфаній розповів, що справді у новорічну ніч до певної міри є порушення посту.

І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо,

– заявив Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України додав: "Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами". Митрополит пояснив, що церква:

"в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст , щоб не було порушення;

, щоб не було порушення; бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою".

Зверніть увагу! За григоріанським календарем Різдво святкують 25 грудня – саме тоді закінчується піст. Натомість за юліанським календарем – 7 січня. Саме тому, за ним, Новий рік припадає на піст.

Коротко про заяви митрополита Епіфанія