Такі зміни можуть запровадити на два дні. Відповідну заяву Епіфаній зробив під час інтерв'ю.
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Епіфаній заявив, що правила посту на Новий рік можуть змінити
Коментуючи питання новорічного застілля, Епіфаній розповів, що справді у новорічну ніч до певної міри є порушення посту.
І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо,
– заявив Епіфаній.
Предстоятель Православної церкви України додав: "Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами". Митрополит пояснив, що церква:
- "в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення;
- бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою".
Коротко про заяви митрополита Епіфанія
- Епіфаній розповів, що українці протягом наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підтримує святкування за григоріанським календарем, проте запевнив – перехід має бути поступовим.
- У День Святого Миколая Епіфаній пояснив, що стосунки між батьками та дітьми у цей день не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях. Натомість важливими є спілкування, обійми та поцілунки.
- Окрім того, митрополит розповів, що Москва прагнула і прагне бути першою у світовому православ’ї. Проте історично, як неодноразово заявляв Вселенський патріарх, це право належить Константинополю.