Однак Епіфаній зазначив, що процес має відбутися поступово. За його словами, українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До теми Різдво 25 грудня і 7 січня: чому святкують в різні дати, думки церкви та українців

Епіфаній каже, що треба діяти мудро

Глава ПЦУ вважає, що храми 25 будуть порожні, а 7 – повними. Це пов'язано із традиціями всередині. Епіфаній додав, що цього року немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва, як було минулого.

У минулі два роки, чи було це штучно створено, я пам'ятаю, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, А я дійсно не проти переходу,

– сказав митрополит.

Проте він підсумував: щоб це сталося правильно, треба діяти мудро.

Чому Різдво святкують у різні дати

25 Різдво грудня святкують близько 75% православних, усі решта – 7 січня.

Дві дати святкування існують через різні календарі, за якими ведуться обчислення. На Заході – за григоріанським, а, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та Україні за юліанським календарем.

Щоправда, останніми роками ведуть чимало дискусій про те, чи варто святкувати Різдво в одну дату – 25 грудня.

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