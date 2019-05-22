Православная Церковь Украина является крупнейшей в стране: результаты опроса

61,5% православных украинцев считают себя верующими Православной Церкви Украины.

А 16% заявляют о своей принадлежности к УПЦ Московского Патриархата.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Данные обнародовали сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Результаты опроса представил на пресс-конференции заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Итак, абсолютное большинство опрошенных – 79% – идентифицируют себя православными. Из них больше всего – 49% – считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. К УПЦ Московского Патриархата причисляют себя 16% украинцев, а православными безотносительно к конкретному патриархату – 14%.

9% опрошенных украинцев заявили о своей принадлежности к Украинской греко-католической церкви, еще 5% – приверженцы других конфессий.

"Атеистами себя признают 4% опрошенных", – отметил Антон Грушецкий

Опрос проводился в период с 12 по 18 мая этого года. Участие в опросе приняли 1200 респондентов из всех областей Украины и Киева, за исключением АР Крым.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний, а Томос об автокефалии ПЦУ получила 6 января 2019 года в Стамбуле с рук патриарха Варфоломея.

В начале мая Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает деятельность. В Министерстве культуры заявили, что УПЦ КП прекратила деятельность как религиозное объединение и присоединилась к новосозданной Православной церкви Украины.

О возможном объединении в одну церковь православных восточного и западного обрядов в будущем говорил ранее ранее Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.