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      Православная Церковь Украина является крупнейшей в стране: результаты опроса

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      ПЦУ
      ПЦУ / eu.in.ua

      61,5% православных украинцев считают себя верующими Православной Церкви Украины.

      А 16% заявляют о своей принадлежности к УПЦ Московского Патриархата.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Данные обнародовали сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

      Результаты опроса представил на пресс-конференции заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

      Итак, абсолютное большинство опрошенных – 79% – идентифицируют себя православными. Из них больше всего – 49% – считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. К УПЦ Московского Патриархата причисляют себя 16% украинцев, а православными безотносительно к конкретному патриархату – 14%.

      9% опрошенных украинцев заявили о своей принадлежности к Украинской греко-католической церкви, еще 5% – приверженцы других конфессий.

      "Атеистами себя признают 4% опрошенных", – отметил Антон Грушецкий

      Опрос проводился в период с 12 по 18 мая этого года. Участие в опросе приняли 1200 респондентов из всех областей Украины и Киева, за исключением АР Крым.

      Как сообщалось, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний, а Томос об автокефалии ПЦУ получила 6 января 2019 года в Стамбуле с рук патриарха Варфоломея.

      В начале мая Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает деятельность. В Министерстве культуры заявили, что УПЦ КП прекратила деятельность как религиозное объединение и присоединилась к новосозданной Православной церкви Украины.

      О возможном объединении в одну церковь православных восточного и западного обрядов в будущем говорил ранее ранее Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Епифаний Православная церковь Украины Религия Томос
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