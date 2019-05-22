Православна церква України є найбільшою в країні: результати опитування

61,5% православних українців вважають себе вірянами Православної церкви України.

А 14% заявляють про свою приналежність до УПЦ Московського Патріархату.

Про це свідчать результати опитування громадської думки "Конфесійна структура і створення Православної церкви України: травень 2019", яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Дані оприлюднили сьогодні, 22 травня, на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Результати опитування представив на прес-конференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Отож, абсолютна більшість опитаних – 79% – ідентифікують себе православними. Із них найбільше – 49% – вважають себе належними до Православної церкви України. До УПЦ Московського Патріархату зараховують себе 14% українців, а православними безвідносно до конкретного патріархату – 16%.

9% опитаних українців заявили про свою приналежність до Української греко-католицької церкви, ще 5% – прихильники інших конфесій.

"Атеїстами себе визнають 4% опитаних", – зазначив Антон Грушецький

Опитування проводилось в період з 12 по 18 травня цього року. Участь взяли 1200 респондентів з усіх областей України та Києва, за винятком АР Крим.

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися в єдину Православну церкву України, яку очолив митрополит Епіфаній, а Томос про автокефалію ПЦУ отримала 6 січня 2019 року у Стамбулі з рук патріарха Варфоломія.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на початку травня заявив, що Українська православна церква Київського патріархату продовжує свою діяльність. У Міністерстві культури заявили, що УПЦ КП припинила діяльність як релігійне об’єднання і приєдналася до новоутвореної Православної церкви України.

Про можливе об’єднання в одну церкву православних східного і західного обрядів в майбутньому говорив раніше Блаженнійший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.