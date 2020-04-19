Православная церковь Украины получила благодатный огонь: фото
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима. Утром 19 апреля самолет МАУ доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев.
Епифаний получил благодатный огонь в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре, сообщает пресс-служба ПЦУ.
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Заметим, что благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем 18 апреля. Тогда же представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.
Из-за карантина раздача огня верующим не предусмотрена,
– отметили в ПЦУ.
Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний сообщал, что они, скорее всего, откажутся от доставки огня в Украине, потому что для этого нужно нанимать чартер. Однако благодатный огонь ПЦУ таки получила.
Православная церковь Украины получила благодатный огонь / Фото ПЦУ
Нарушение карантина на Пасху: главное
- В целом по стране во время пасхальных богослужений в этом году зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.
- Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, где собрались более 300 человек в пасхальную ночь.
- Рассматривается вопрос о возбуждении условий карантина во время Пасхального богослужения в Почаевской лавре на Тернопольщине.
- В Одессе скопления возле храма избежать не удалось. Люди были кое-где без масок и не соблюдали дистанцию.
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