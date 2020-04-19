Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима. Утром 19 апреля самолет МАУ доставил амфору с благодатным огнем из Тель-Авива в Киев.

Епифаний получил благодатный огонь в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Заметим, что благодатный огонь сошел в Иерусалиме днем ​​18 апреля. Тогда же представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.

Из-за карантина раздача огня верующим не предусмотрена,

– отметили в ПЦУ.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний сообщал, что они, скорее всего, откажутся от доставки огня в Украине, потому что для этого нужно нанимать чартер. Однако благодатный огонь ПЦУ таки получила.

Православная церковь Украины получила благодатный огонь / Фото ПЦУ

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