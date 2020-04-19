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      Православна церква України отримала благодатний вогонь: фото

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      ПЦУ отримала благодатний вогонь / ПЦУ

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зустрів благодатний вогонь з Єрусалима. Зранку 19 квітня літак МАУ доставив амфору з благодатним вогнем із Тель-Авіва до Києва.

      Епіфаній отримав благодатний вогонь у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі, повідомляє пресслужба ПЦУ.

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      Зауважимо, що благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі вдень 18 квітня. Тоді ж представники Української православної церкви Московського патріархату привезли з Єрусалима до України благодатний вогонь.

      Через карантинні обмеження роздача вогню вірянам не передбачена,
      – зазначили у ПЦУ.

      Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомляв, що вони, швидше за все, відмовляться від доставки вогню в Україну, бо для цього потрібно винаймати чартер. Однак благодатний вогонь ПЦУ таки отримала.

      Православна церква України отримала благодатний вогонь / Фото ПЦУ

      Порушення карантину на Великдень: головне

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      • Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.
      • Розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.
      • В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося. Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Релігія Великдень Новини України Епіфаній Православна церква України
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