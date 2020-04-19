Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зустрів благодатний вогонь з Єрусалима. Зранку 19 квітня літак МАУ доставив амфору з благодатним вогнем із Тель-Авіва до Києва.

Епіфаній отримав благодатний вогонь у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі, повідомляє пресслужба ПЦУ.

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Зауважимо, що благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі вдень 18 квітня. Тоді ж представники Української православної церкви Московського патріархату привезли з Єрусалима до України благодатний вогонь.

Через карантинні обмеження роздача вогню вірянам не передбачена,

– зазначили у ПЦУ.

Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомляв, що вони, швидше за все, відмовляться від доставки вогню в Україну, бо для цього потрібно винаймати чартер. Однак благодатний вогонь ПЦУ таки отримала.

Православна церква України отримала благодатний вогонь / Фото ПЦУ

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