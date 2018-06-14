Правозащитница рассказала, как вести себя украинским фанатам, если их задержат в России

Родственники украинских болельщиков, если тех задержат на Чемпионате мира по футболу на территории России, должны звонить по круглосуточным горячим линиям Министерства иностранных дел, которые есть на сайте госструктуры, и передать информацию в украинские консульства.

Об этом сообщает заместитель председателя правления Центра Гражданских свобод Александра Романцова.

"Если вы невероятно сильны, решительны и храбры, чтобы ехать в Россию, будьте осторожны. У вас должны быть в порядке все документы, а копии храниться в надежном месте. У вас должны быть контактные персоны, которые каждый раз должны знать о вашем перемещении, когда вы просто выходите из отеля на улицу, или даже когда вы в него заходите. У родственников должны быть контакты всех органов, которые в случае беды должны знать, что с вами произошло", – советует фанам правозащитница.

Читайте также: "Продал душу диктатору": Робби Уильямса беспощадно раскритиковали за намерение выступить на ЧМ-2018

Однако, по ее словам, украинские консульства в 5-ти российских городах могут быть уже заняты, потому что работают над делами 64 украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

Консульства – небольшие структуры, работающие круглосуточно. К ним надо обращаться, однако будьте готовы, что они могут быть заняты и не окажут помощи сразу,

– говорит Романцова.

Также она советует писать о задержанном на странице кампаний Save Oleg Senstov и Let My People Go в соцсети Facebook. Правозащитники будут обращаться через официальных представителей и партнерские организации в российских правоохранительных органов, чтобы помочь украинским гражданам, задержанным в России.