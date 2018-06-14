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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Правозахисниця розповіла, як поводитись українським фанатам, якщо їх затримають в Росії

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Близько 6 тисяч українців їдуть на ЧС-2018
Близько 6 тисяч українців їдуть на ЧС-2018 / 24 канал

Родичі українських уболівальників, якщо тих затримають на Чемпіонату світу з футболу на території Росії, мають телефонувати за цілодобовими гарячими лініями Міністерства закордонних справ, які є на сайті держструктури, і передати інформацію в українські консульства.

Про це інформує заступниця голови правління Центру Громадянських свобод Олександра Романцова.

"Якщо ви неймовірно сильні, рішучі і хоробрі, щоб їхати в Росію, будьте обережними. У вас мають бути в порядку всі документи, а копії сховані в надійному місці. У вас мають бути контактні персони, котрі кожного разу мають знати про ваше переміщення, коли ви просто виходите з готелю на вулицю, або й навіть коли ви в неї заходите. У родичів мають бути контакти всіх органів, які у випадку біди мають знати, що з вами сталося", – радить фанам правозахисниця.

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Однак, за її словами, українські консульства в 5-ти російських містах можуть бути вже зайняті, бо працюють над справами 64 українців, ув'язнених в Росії за політичними мотивами.

Консульства – невеликі структури, які працюють цілодобово. До них треба звертатись, однак будьте готові, що вони можуть бути зайняті і не нададуть допомоги відразу,
– каже Романцова.

Також вона радить писати про затриманого на сторінки кампаній Save Oleg Senstov та Let My People Go у соцмережі Facebook. Правозахисники звертатимуться через офіційних представників і партнерські організації до російських правоохоронних органів, щоб допомогти українських громадянам, затриманим у Росії.

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія МЗС України
Джерело: 24 канал
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