Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 9 травня 2025 року № 543.
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Уряд ухвалив постанову щодо релігійних організацій
Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена".
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) тепер може проводити відповідні дослідження, формувати перелік афілійованих з РПЦ організацій та володіти актуальною інформацією про їхню кількість.
Дослідницьку групу формуватимуть із посадовців самої ДЕСС. Варто також зазначити, що дослідження проводиться:
- за власною ініціативою ДЕСС;
- за зверненням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян, інших осіб.
Для встановлення ознак афілійованості ДЕСС під час проведення дослідження може:
- звертатися до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про надання інформації, пояснень, документів, витягів з публічних електронних реєстрів, які необхідні для здійснення дослідження та встановлення наявності або відсутності ознак афілійованості;
- використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, інформацію, надану іншими центральними органами виконавчої влади, дані публічних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, з медіа та інших відкритих джерел;
- проводити опитування священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах для з'ясування обставин діяльності релігійної організації. Під час такого опитування ДЕСС має право використовувати засоби аудіо-, фото- або відеофіксації.
За підсумками дослідження ДЕСС може видати офіційний наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості конкретної релігійної організації.