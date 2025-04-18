Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gradus.

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До яких церков належать українці у 2025 році: приналежність до віросповідання змінилася

У компанії Gradus відзначають поступову зміну релігійної самоідентифікації, а також зростання ролі особистого формату святкування. Іще соціологи помітили, що українці намагаються жити повноцінним життям попри війну. А тому цьогоріч до храму піде більше людей, аніж у 2023 році.

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Лідером серед конфесій є Православна церква України (митрополит Епіфаній). З нею ототожнює себе найбільше українців – 29%. Це на 3% менше, ніж у 2023 році. Проте ПЦУ утримує перше місце серед конфесій.

Цікаво, що друге місце посіли православні без чіткого розмежування на конфесії. Таких цілих 24%.

Це може свідчити як про невизначеність частини вірян, так і про прагнення зберігати віру поза межами інституційних рамок,

– пояснили в компанії.



До яких церков належать українці у 2025 році / Інфографіка Gradus

"Греко-католицьку церкву обрали 8%, тоді як ще 8% ідентифікують себе з УПЦ московського патріархату – це на рівні показника 2023 року (7%). Частка українців, які не відносять себе до жодної релігії (атеїсти, агностики), залишається стабільною: 15% у 2025 році проти 14% у 2023", – підсумували соціологи.

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