Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gradus.

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К каким церквям принадлежат украинцы в 2025 году: принадлежность к вероисповеданию изменилась

В компании Gradus отмечают постепенное изменение религиозной самоидентификации, а также рост роли личного формата празднования. Еще социологи заметили, что украинцы пытаются жить полноценной жизнью несмотря на войну. А потому в этом году в храм пойдет больше людей, чем в 2023 году.

Напомним, в СБУ объяснили правила безопасности на Пасху.

Лидером среди конфессий является Православная церковь Украины (митрополит Епифаний). С ней отождествляют себя больше всего украинцев – 29%. Это на 3% меньше, чем в 2023 году. Однако ПЦУ удерживает первое место среди конфессий.

Интересно, что второе место заняли православные без четкого разграничения на конфессии. Таких целых 24%.

Это может свидетельствовать как о неопределенности части верующих, так и о стремлении сохранять веру вне институциональных рамок,

– объяснили в компании.



К каким церквям принадлежат украинцы в 2025 году / Инфографика Gradus

"Греко-католическую церковь выбрали 8%, тогда как еще 8% идентифицируют себя с УПЦ Московского патриархата – это на уровне показателя 2023 года (7%). Доля украинцев, которые не относят себя ни к одной религии (атеисты, агностики), остается стабильной: 15% в 2025 году против 14% в 2023-м", – подытожили социологи.

24 Канал предлагает своим читателям рецепт пасхи на Светлое воскресенье.