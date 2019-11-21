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      Правозащитник о Евромайдане: Путин хочет в Париже реванша

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      Евромайдан / Getty Images

      Украинцы вышли бы на Евромайдан, даже если бы и представляли всю полноту его последствий. Главным образом, потому, что украинцы никогда не согласятся жить в "евразийстве", которое предлагает Владимир Путин.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал белорусский правозащитник, заместитель директора Института исследования российской агрессии Игорь Ледник, комментируя последствия акций протеста в Киеве в 2013-2014 годах по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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      Что известно о Дне Достоинства и Свободы?
      21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две великие революции. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.

      До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.

      При этом он также отметил, что на данный момент Евромайдан нельзя считать завершенным и главные его последствия еще впереди.

      Евромайдан – это динамика, это поле боя двух юрисдикций, в орбиту которого вовлечены и международное сообщество, и мы, белорусы,
      – подчеркнул он.

      По мнению Ледник, вовлеченность Беларуси в минские переговоры, которые должны урегулировать вооруженную агрессию России, создают уникальный прецедент в современной истории.

      По его словам, 8 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко "сдаст Путину Беларусь подписанием соглашений по "углубленной интеграции" в рамках "союзного государства". Уже 9 декабря "нормандская четверка", по мнению эксперта, может принять согласие Украины на реализацию "безальтернативного Минска по Штайнмайеру" без Крыма.

      Так, по замыслу Кремля, на международном уровне состоится де-юре "легализация" аннексии Россией украинского Крыма,
      – отметил Ледник.

      Он добавил, при этом, что Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли в полной мере осознает последствия согласия на предложенную формулу Штайнмайера.

      По политической значимости это будет равносильно отказу Януковича подписать в ноября 2013 года соглашение об ассоциации с ЕС. Тогда украинцы ответили ему Евромайданом. Сейчас Путин хочет в Париже реванша,
      – подчеркнул он.

      По его словам, таким образом может быть создан прецедент, когда в вооруженное противостояние между собой будут вовлечены страны, которые получили от ядерных государств гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. "Белорусы станут соучастниками российской агрессии против Украины в составе "союзного войска" со страной-агрессором РФ, защищая "союзный" Крым", – добавил Ледник.

      По его мнению, следующим этапом развития Евромайдана должно быть дальнейшее противодействие расширению "евразийства". В частности, речь может идти о том, чтобы добиться соблюдения гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму для Украины и Беларуси.

      Больше об этом: Евромайдан – Крым – война: причины и последствия

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости политики Революция достоинства Новости Украины Украина – Россия Новости Беларуси
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