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Правозащитники обвиняют полицию в бездействии по делам нападений на ромов

13 Читати новину українською
Бездействие полиции по делам ромов
Бездействие полиции по делам ромов / rbc.ua

Последнее нападение на лагерь ромов на окраинах Львова, которое произошло 23 июня в результате которого от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, является свидетельством того, что праворадикальные группы, которые совершают эти нападения, действуют с молчаливого согласия Нацполиции Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на комментарий Европейского центра защиты прав ромов.

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"Национальная полиция и местные власти позволяют этим группировкам осуществлять погромы по всей стране", – говорится в сообщении организации.

Представители центра отмечают, что последний инцидент во Львове должен рассматриваться в свете предыдущих нападений на ромские лагеря в Украине.

В частности, в распоряжении Европейского центра защиты прав ромов есть показания женщины-ромки, которая 22 мая была в лагере в селе Большая Березовица, что на Тернопольщине, в момент, когда на ромов напали неизвестные молодчики с битами.

"Я не верю полиции. На следующий день после нападения я видела, как офицер полиции пьет кофе с одним из нападавших. Другой нападавший угрожал найти нас даже под землей, если мы решимся пожаловаться полиции", – заявила пострадавшая.

Правозащитники советуют пострадавшим ромам подавать иски к полиции в суд за бездействие по защите, в которой нуждаются представители этого меньшинства учитывая серию нападений. "Ромы, которые пострадали от рук нападавших, и от равнодушия тех, которые должны были бы их защищать, добьются справедливости, и мы им в этом поможем", - заявили в Европейском центре по защите прав ромов.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Ромы
Источник: 24 Канал
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