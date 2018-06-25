Правозахисники звинувачують поліцію в бездіяльності у справах нападів на ромів

Останній напад на табір ромів на околицях Львова, який стався 23 червня і внаслідок якого від ножових поранень загинув 24-річний чоловік, є свідченням того, що праворадикальні групи, які чинять ці напади, діють з мовчазної згоди Нацполіції України.

Про це повідомляє DW з посиланням на коментар Європейського центру з захисту прав ромів.

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"Національна поліція та місцева влада дозволяють цим угрупування здійснювати погроми по всій країні", – йдеться у повідомлені організації.

Представники центру наголошують, що останній інцидент у Львові має розглядатися у світлі попередніх нападів на ромські табори в Україні.

Зокрема, у розпорядженні Європейського центру з захисту прав ромів є свідчення жінки-ромки, яка 22 травня була в таборі у селі Велика Березовиця, що на Тернопільщині, у момент, коли на ромів напали невідомі молодики з битами.

"Я не вірю поліції. Наступного дня після нападу я бачила, як офіцер поліції п'є каву з одним з нападників. Інший нападник погрожував знайти нас навіть під землею, якщо ми наважимося поскаржитися поліції", – заявила постраждала.

Правозахисники радять постраждалим ромам позиватися до поліції у суді через бездіяльність щодо захисту, якого потребують представники цієї меншини з огляду на серію нападів. "Роми, які постраждали від рук нападників, і від байдужості тих, які мали б їх захищати, доб’ються справедливості, і ми їм у цьому допоможемо", - заявили у Європейському центрі із захисту прав ромів.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.