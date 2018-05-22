Правозащитники призвали бойкотировать матч-открытие ЧМ-2018

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает к бойкоту матча открытия чемпионата мира по футболу в России, который должен состояться 14 июня.

Об этом рассказал исполнительный директор организации Кеннет Рот, сообщает "Немецкая волна".



По его словам, мировые лидеры должны послать президенту Владимиру Путину сигнал, пока он не изменит свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах.

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Рот заявил, что принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение.



Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты, – подчеркнул глава Human Rights Watch.