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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Правозахисники закликали бойкотувати матч-відкриття ЧС-2018

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Правозахисники закликають вказати Путіну на помилку
Правозахисники закликають вказати Путіну на помилку / 24 Канал

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає до бойкоту матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії, який має відбутися 14 червня.

Про це розповів виконавчий директор організації Кеннет Рот, повідомляє "Німецька хвиля".

За його словами, світові лідери повинні послати президенту Володимиру Путіну сигнал, що поки він не змінить свою політику і не зробить кроки, щоб покінчити зі звірствами російських і сирійських військ в Сирії, вони не будуть сидіти разом з ним у віп-ложах.

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Рот заявив, що приймаючи чемпіонат, Росія домагається поваги і прагне схилити на свою сторону світову громадську думку.

Однак, незважаючи на бажання мільйонів подивитися матч, страждання мирного населення Сирії не повинні бути забуті, – наголосив голова Human Rights Watch.

Теги: Новини політики Володимир Путін Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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