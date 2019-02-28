Правозащитное движение "Сила права" заявило о поддержке Юлии Тимошенко

Только Юлия Тимошенко как президент сможет отстаивать мир на украинских условиях и обеспечить возмещение ущерба, причиненного в результате агрессии Российской Федерации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы поддерживаем кандидата в президенты Юлию Тимошенко и всей нашей командой будем упорно работать, чтобы наконец был избран ответственный глава государства, который понимает, что страну надо защищать и идти в наступление на всех фронтах: дипломатическом, юридическом, экономическом", – сказал он.

Правозащитник подчеркнул, что все попытки наладить сотрудничество с нынешней властью разбились о равнодушие и непонимание чиновников. Он считает, что страну должен возглавлять человек, за спиной которого "не офшорные скандалы и обвинения в коррупции в военных поставках, а желание отстаивать национальные интересы на всех уровнях".

"Мы поддерживаем человека, для которого невозможна капитуляция перед государством-агрессором, и который четко понимает, что нашей стране нужен мир на украинских условиях, без территориальных или политических уступок государству-агрессору", – подчеркнул Андрей Сенченко.

Он добавил, что общественное правозащитное движение "Сила права" имеет положительный опыт сотрудничества с Юлией Тимошенко: вместе с ее Военным кабинетом сорвали несколько коррупционных сделок нынешнего главнокомандующего.

"Президент дважды пытался продавить руками военных государственный оборонный заказ на 10 ракетных катеров "Лань" – каждый по цене 3 миллиарда 800 миллионов грн, а это 140 миллионов долларов. Аналогичный шведский ракетный катер стоит (для сравнения) 20 миллионов долларов", – уточнил Сенченко, добавив, что завысив цену в 4 раз на 10 катерах планировали заработать 1 миллиард 200 миллионов долларов.

Вместе с будущим президентом Юлией Тимошенко Всеукраинское правозащитное движение стремится достичь общественно-государственного партнерства в реализации программы привлечения к ответственности Российской Федерации как государства-агрессора и взыскании с РФ ущерба, нанесенного гражданам, бизнесу и украинскому государству. Благодаря юридической поддержке "Силы права" уже есть более 1000 судебных решений, которые юридически доказали факт российской агрессии.

Однако действующая власть не заинтересована в использовании таких юридических аргументов. Команда Порошенко так и не смогла посчитать убытки, нанесенные государству, возмутился Андрей Сенченко.

Правозащитники также посчитали: если 2 млн пострадавших украинских граждан обратятся в суд за возмещением убытков, причиненных российской агрессией, то общая их сумма превышает 100 миллиардов евро.

Поэтому "Сила права" рассчитывает и на мощную дипломатическую поддержку будущего президента Тимошенко для возможности ареста активов Российской Федерации и возвращение убытков украинцам.