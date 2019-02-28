17:05
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Законне незаконне збагачення. Що поєднує Зеленського і Маruv
      Вєсті.UA
      15:53, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Правозахисний рух "Сила права" заявив про підтримку Юлії Тимошенко

      74 Читать новость на русском
      Андрій Сенченко
      Андрій Сенченко / radiosvoboda.org

      Лише Юлія Тимошенко як президент зможе відстоювати мир на українських умовах і забезпечити відшкодування збитків завданих внаслідок агресії Російської Федерації.

      Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

      "Ми підтримуємо кандидата в президенти Юлію Тимошенко і всією нашою командою будемо наполегливо працювати, щоб нарешті був обраний відповідальний глава держави, який розуміє, що країну треба захищати і йти в наступ на всіх фронтах: на дипломатичному, юридичному, економічному", – сказав він.

      Правозахисник наголосив, що усі спроби налагодити співпрацю з нинішньою владою розбилися об байдужість і нерозуміння чиновників. Він вважає, що країну мусить очолювати людина, за спиною якої "не офшорні скандали і не звинувачення в корупції на військових поставках, а бажання відстоювати національні інтереси на всіх рівнях".

      "Ми підтримуємо людину, для якої є неможливою капітуляція перед державою-агресором, і яка чітко розуміє, що нашій країні потрібен мир на українських умовах, без територіальних чи політичних поступок державі-агресору", – наголосив Андрій Сенченко.

      Він додав, що громадський правозахисний рух "Сила права" має позитивний досвід співпраці з Юлією Тимошенко: разом з її Воєнним кабінетом зірвали кілька корупційних оборудок нинішнього головнокомандувача.

      "Президент двічі намагався протиснути руками військових державне оборонне замовлення на 10 ракетних катерів "Лань" – кожен за ціною 3 мільярди 800 мільйонів грн, а це 140 мільйонів доларів. Аналогічний ракетний шведський катер коштує (для порівняння) 20 мільйонів доларів", – уточнив Сенченко, додавши, що завищивши ціну в 4 разів на 10 катерах планували заробити 1 мільярд 200 мільйонів доларів.

      Разом з майбутнім президентом Юлією Тимошенко Всеукраїнський правозахисний рух прагне досягти суспільно-державного партнерства у реалізації програми притягнення до відповідальності Російської Федерації як держави-агресора і стягнення з РФ шкоди, нанесеної громадянам, бізнесу та українській державі. Завдяки юридичній підтримці "Сили права" вже є понад 1000 судових рішень, які юридично довели факт російської агресії.

      Проте чинна влада не зацікавлена у використанні таких юридичних аргументів. Команда Порошенка так і не спромоглася порахувати збитки, нанесені державі, обурився Андрій Сенченко.

      Правозахисники також порахували: якщо 2 млн постраждалих українських громадян звернуться до суду за відшкодуванням збитків, завданих російською агресією, то загальна їх сума перевищує 100 мільярдів євро.

      Тому "Сила права" розраховує і на потужну дипломатичну підтримку майбутнього президента Тимошенко для можливості арешту активів Російської Федерації і повернення збитків українцям.

      blog_ava
      Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески
      сьогодні
      3800
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      сьогодні , 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      1080
      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      сьогодні , 15:00 Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      Олексій Чибісов 8282
      США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      сьогодні , 13:30 США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      Іван Яковина 1445
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сьогодні , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 1239
      Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      сьогодні , 11:02 Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      1190
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук