Правозахисний рух "Сила права" заявив про підтримку Юлії Тимошенко

Лише Юлія Тимошенко як президент зможе відстоювати мир на українських умовах і забезпечити відшкодування збитків завданих внаслідок агресії Російської Федерації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

"Ми підтримуємо кандидата в президенти Юлію Тимошенко і всією нашою командою будемо наполегливо працювати, щоб нарешті був обраний відповідальний глава держави, який розуміє, що країну треба захищати і йти в наступ на всіх фронтах: на дипломатичному, юридичному, економічному", – сказав він.

Правозахисник наголосив, що усі спроби налагодити співпрацю з нинішньою владою розбилися об байдужість і нерозуміння чиновників. Він вважає, що країну мусить очолювати людина, за спиною якої "не офшорні скандали і не звинувачення в корупції на військових поставках, а бажання відстоювати національні інтереси на всіх рівнях".

"Ми підтримуємо людину, для якої є неможливою капітуляція перед державою-агресором, і яка чітко розуміє, що нашій країні потрібен мир на українських умовах, без територіальних чи політичних поступок державі-агресору", – наголосив Андрій Сенченко.

Він додав, що громадський правозахисний рух "Сила права" має позитивний досвід співпраці з Юлією Тимошенко: разом з її Воєнним кабінетом зірвали кілька корупційних оборудок нинішнього головнокомандувача.

"Президент двічі намагався протиснути руками військових державне оборонне замовлення на 10 ракетних катерів "Лань" – кожен за ціною 3 мільярди 800 мільйонів грн, а це 140 мільйонів доларів. Аналогічний ракетний шведський катер коштує (для порівняння) 20 мільйонів доларів", – уточнив Сенченко, додавши, що завищивши ціну в 4 разів на 10 катерах планували заробити 1 мільярд 200 мільйонів доларів.

Разом з майбутнім президентом Юлією Тимошенко Всеукраїнський правозахисний рух прагне досягти суспільно-державного партнерства у реалізації програми притягнення до відповідальності Російської Федерації як держави-агресора і стягнення з РФ шкоди, нанесеної громадянам, бізнесу та українській державі. Завдяки юридичній підтримці "Сили права" вже є понад 1000 судових рішень, які юридично довели факт російської агресії.

Проте чинна влада не зацікавлена у використанні таких юридичних аргументів. Команда Порошенка так і не спромоглася порахувати збитки, нанесені державі, обурився Андрій Сенченко.

Правозахисники також порахували: якщо 2 млн постраждалих українських громадян звернуться до суду за відшкодуванням збитків, завданих російською агресією, то загальна їх сума перевищує 100 мільярдів євро.

Тому "Сила права" розраховує і на потужну дипломатичну підтримку майбутнього президента Тимошенко для можливості арешту активів Російської Федерації і повернення збитків українцям.