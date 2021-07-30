Представители праворадикальной организации "Традиция и порядок" после столкновений с полицией прорывались в здание Офиса Президента. Из-за беспорядков, организаторы "Рейвах прайда" перенесли акцию на 17:00.
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Праворадикалы прорывались в здание Офиса Президента: видео
Столкновения возле Офиса Президента / Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Праворадикалы напали на полицию / Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Полиция оттеснила радикалов от здания ОП / Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Проведению запланированного мероприятия столкновения не помешали.