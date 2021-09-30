Участники акции рассказали, что за 2021 год за средства с "БРСМ-заправок" построено по меньшей мере 10 храмов на западе Украины, половина из которых именно на Тернопольщине.

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"Эти села единые полным составом переходили в ПЦУ, но московские деньги реализованы через эту сеть заправок построили там новые культовые сооружения и конечно, что за московские деньги там функционируют разного рода захватчики в рясах и они продолжают разделять общину", – рассказал член "Правого сектора" Василий Лабайчук.

Московский патриархат подтвердил, где взял деньги на храмы

Участники акции призывают сознательных граждан не финансировать московский патриархат. Василий Лабайчук отметил, что это деньги для оккупантов.

Эта акция для привлечения внимания. Для привлечения внимания, в том числе водителей, не покупайте здесь горючего, не пользуйтесь их услугами, не финансируйте войну в Украине, не помогайте нашему врагу,

– сказал депутат Тернопольского областного совета Тарас Дячун.

По словам активистов, епархия Московского патриархата на Тернопольщине подтвердила, что именно владелец сети "БРСМ-нафта" Андрей Биба профинансировал строительство храмов.

Руководитель ОО "Правый сектор" Тернопольщины Назар Сарабун отметил, что на сайте Тернопольской епархии московского патриархата поблагодарили именно Бибу за строительство храма. В "Правом секторе" отметили, что их акция не последняя.