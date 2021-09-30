Учасники акції розповіли, що за 2021 рік за кошти з "БРСМ-заправок" побудовано щонайменше 10 храмів на заході України, половина з яких саме на Тернопільщині.

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"Ці села єдині повним складом переходили до ПЦУ, але московські гроші реалізовані через цю мережу заправок збудували там нові культові споруди й звичайно, що за московські гроші там функціонують різного роду загарбники у рясах і вони продовжують розділяти громаду", – розповів член "Правого сектора" Василь Лабайчук.

Московський патріархат підтвердив, де взяв гроші на храми

Учасники акції закликають свідомих громадян не фінансувати московський патріархат. Василь Лабайчук наголосив, що це гроші для окупантів.

Ця акція є для привернення уваги. Для привернення уваги в тому числі водіїв, не купуйте тут пального, не користуйтеся їхніми послугами, не фінансуйте війну в Україні, не допомагайте нашому ворогу,

– сказав депутат Тернопільської обласної ради Тарас Дячун.

За словами активістів, єпархія московського патріархату на Тернопільщині підтвердила, що саме власник мережі "БРСМ-нафта" Андрій Біба профінансував будівництво храмів.

Керівник ГО "Правий сектор" Тернопільщини Назар Сарабун зазначив, що на сайті Тернопільської єпархії московського патріархату подякували саме Бібі за будівництво храму. У "Правому секторі" зазначили, що їхня акція не остання.