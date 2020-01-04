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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Праздничные лифты Луганщины и фаллические развлечения России – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 3 января – грязные и старые, зато работают круглосуточно с Нового года до Рождества. Вот что значит жить в вымышленной республике и радоваться возвращению цивилизации хоть на праздники. Хотели ракету – получили пенис. В Новосибирске взяли и залили каток, который с высоты птичьего полета напоминает лучшее фото Путина из известной песни о ".х**ле".

      Также в выпуске:

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      Они договаривались-договаривались и в конце концов это сделали. Очередная часть пленников Кремля встретила Новый год дома с родными.

      Перемирие, которое не наступило

      С первым днем 2020 года обстрелы должны были остановиться полностью. Украинцам обещали полное и всеобъемлющее перемирие, взамен получили пьяненькие обстрелы сразу же, как пробили куранты.

      Осторожно, салюты!

      Не новогоднее настроение, а опасная игрушка. В стране, в которой идет война, слишком много людей, которым они напоминают обстрелы. Вместо вашего "ура!" они слышат "прилет!" и падают на землю, а затем снова возвращаются к психологу.

      Гимнозамещение

      Гимн России вместо собственного кривенького. В Донецке новогоднюю ночь праздновали с гимном оккупанта, потому что своего, видно, стеснялись.

      С праздниками – от настоящих воинов

      Наша армия доказывает – искусство должно быть элегантным и завораживающим. Поэтому под "Щедрик" Леонтовича разносят вражеский блиндаж и на танках везут подарки российским наемникам.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1" военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Мама подарила: Дубинский пополнил свой автопарк еще 4 роскошными автомобилями
      3 января
      597
      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Обмен пленными Недиванная сотня
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