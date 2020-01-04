Праздничные лифты Луганщины и фаллические развлечения России – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 3 января – грязные и старые, зато работают круглосуточно с Нового года до Рождества. Вот что значит жить в вымышленной республике и радоваться возвращению цивилизации хоть на праздники. Хотели ракету – получили пенис. В Новосибирске взяли и залили каток, который с высоты птичьего полета напоминает лучшее фото Путина из известной песни о ".х**ле".

Также в выпуске:

Долгожданный обмен пленными

Они договаривались-договаривались и в конце концов это сделали. Очередная часть пленников Кремля встретила Новый год дома с родными.

Перемирие, которое не наступило

С первым днем 2020 года обстрелы должны были остановиться полностью. Украинцам обещали полное и всеобъемлющее перемирие, взамен получили пьяненькие обстрелы сразу же, как пробили куранты.

Осторожно, салюты!

Не новогоднее настроение, а опасная игрушка. В стране, в которой идет война, слишком много людей, которым они напоминают обстрелы. Вместо вашего "ура!" они слышат "прилет!" и падают на землю, а затем снова возвращаются к психологу.

Гимнозамещение

Гимн России вместо собственного кривенького. В Донецке новогоднюю ночь праздновали с гимном оккупанта, потому что своего, видно, стеснялись.

С праздниками – от настоящих воинов

Наша армия доказывает – искусство должно быть элегантным и завораживающим. Поэтому под "Щедрик" Леонтовича разносят вражеский блиндаж и на танках везут подарки российским наемникам.

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1" военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.