Святкові ліфти Луганщини і фалічні розваги Росії – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 3 січня – не нарядні, такі ж брудні і старі, зате працюють цілодобово з Нового року до Різдва. От що значить жити у вигаданій республіці і радіти поверненню цивілізації хоч на свята. Хотіли ракету – отримали пеніс. У Новосибірську взяли й залили еротичний каток, який з висоти пташиного польоту нагадує найкраще фото Путіна з відомої пісні про "...ло".

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Довгоочікуваний обмін полоненими

Вони домовлялись-домовлялись, і зрештою це зробили. Чергова частина бранців Кремля зустріла Новий рік вдома з рідними.

Перемир'я, яке не настало

З першим днем 2020 року обстріли мали зупинитись повністю. Українцям обіцяли повне та всеосяжне перемир'я, натомість отримали п'яненькі обстріли одразу ж, як пробили куранти.

Обережно, салюти!

Не новорічний настрій, а небезпечна забавка. У країні, в якій іде війна, надто багато людей, яким вони нагадують обстріли. Замість вашого "ура!" вони чують "приліт!", і падають на землю, а потім знову повертаються до психолога.

Гімнозаміщення

Гімн Росії замість власного, кривенького. У Донецьку новорічну ніч святкували з гімном окупанта, бо свого, видно, стидалися.

Зі святами – від справжніх воїнів

Наша армія доводить – мистецтво має бути елегантним і заворожуючим. Тож під "Щедрик" Леонтовича розносять ворожий бліндаж і на танках везуть подарунки російським найманцям.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1" воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.