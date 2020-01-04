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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Святкові ліфти Луганщини і фалічні розваги Росії – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 55

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 3 січня – не нарядні, такі ж брудні і старі, зате працюють цілодобово з Нового року до Різдва. От що значить жити у вигаданій республіці і радіти поверненню цивілізації хоч на свята. Хотіли ракету – отримали пеніс. У Новосибірську взяли й залили еротичний каток, який з висоти пташиного польоту нагадує найкраще фото Путіна з відомої пісні про "...ло".

      Також у випуску:

      Довгоочікуваний обмін полоненими

      Вони домовлялись-домовлялись, і зрештою це зробили. Чергова частина бранців Кремля зустріла Новий рік вдома з рідними.

      Перемир'я, яке не настало

      З першим днем 2020 року обстріли мали зупинитись повністю. Українцям обіцяли повне та всеосяжне перемир'я, натомість отримали п'яненькі обстріли одразу ж, як пробили куранти.

      Обережно, салюти! 

      Не новорічний настрій, а небезпечна забавка. У країні, в якій іде війна, надто багато людей, яким вони нагадують обстріли. Замість вашого "ура!" вони чують "приліт!", і падають на землю, а потім знову повертаються до психолога. 

      Гімнозаміщення

      Гімн Росії замість власного, кривенького. У Донецьку новорічну ніч святкували з гімном окупанта, бо свого, видно, стидалися.

      Зі святами – від справжніх воїнів

      Наша армія доводить – мистецтво має бути елегантним і заворожуючим. Тож під "Щедрик" Леонтовича розносять ворожий бліндаж і на танках везуть подарунки російським найманцям.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1" воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев. 

      О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      3 січня
      7684
      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими Недиванна сотня
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