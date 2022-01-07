О том, как политики поздравляли украинцев с праздником, читайте в подборке 24 канала.

Радость быть рядом с родными: уютные рождественские традиции журналистов 24 канала

Владимир Зеленский

Президент Украины рождественские праздники отмечает в "Буковеле". С самого утра 7 января Владимир Зеленский опубликовал в своей инстаграме видео с заснеженных гор. На нем он довольно оригинально поздравил украинцев с Рождеством – в защитном шлеме и очках спускаясь с горки.

Наша Украина, наши горы вижу наши Карпаты. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества,

– сказал счастливый президент.

Смотрите поздравление Зеленского из "Буковеля":

Денис Шмигаль

Премьер-министр подчеркнул, что Рождество – это праздник, который ежегодно духовно соединяет родных и близких за столом и даже через километры расстояния. Политик пожелал миру каждой украинской семье и духу радости и светлой надежды в каждом доме.

Рождественская открытка от Шмыгаля

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел на Святый ужин пожелал всем украинцам вкусной кутьи.

"Поздравляю с рождественским Сочельником и искренне желаю кусной кутьи всем украинцам, которые сегодня собираются за праздничными столами. Христос рождается! Славим его!" – подчеркнул Кулеба.

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Рождество – это не только христианский праздник, но и прекрасный повод, чтобы собраться за праздничным столом с семьей. Он рассказал об украинских традициях, коляде и блюдах на ужин.

Есть родственные традиции, которые держишь и бережешь, несмотря ни на что. Рождественские праздники – это объединяющие традиции. Поэтому пусть нас в этом году объединяют любовь, здоровье и мир,

– пожелал Ермак.

Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады отметил, что самые большие подарки на Рождество – это наши родные. Нет ничего дороже на свете, чем большая счастливая семья, которая собирается вместе. Руслан Стефанчук призвал беречь свою семью, сокращать расстояния и сеять любовь и надежду в доме.

"Пусть всегда будут живы и здоровы те, с кем мы разделяем радость Рождества. Те, кого хочется поздравить: "Христос родился!", а в ответ услышать: "Славим его!", – подчеркнул политик.

Украинские пограничники с ООС

С важным праздником поздравили украинцев и те, кто сейчас защищает наши границы от российского агрессора. Пограничники, находящиеся в зоне проведения Операции Объединенных сил, опубликовали щемящие фото с празднования Рождества в Донецкой области.

К пограничникам прибыл отец / Фото МВД

На передовую к бойцам прибыл отец с рождественской кутьей и сладостями от школьников.

В то время, когда украинцы, собравшись семьями за праздничным столом, радуются рождению Христа, военнослужащие Донецкого пограничного отряда несут службу на боевом дежурстве,

– отметили в Министерстве внутренних дел.

Военные на передовой также отведали кутью / Фото МВД

Пограничники отметили Рождество в зоне ООС / Фото МВД

Украинские пограничники отмечают Рождество на Востоке: смотрите видео

Митрополит Эпифаний

Глава УПЦ призвал украинцев поблагодарить Бога за то, что он сохраняет наше единство и помогает противостоять агрессору.

"Каковы бы ни были внешние обстоятельства и где бы вам ни приходилось отмечать в этом году праздник – пусть радость Рождества Христова наполнит ваши сердца, отгоняя заботы и скорбь", – пожелал митрополит.

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Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики отметил, что украинцы празднуют уже второе Рождество. Он отметил, что такое уважение к праздникам друг друга вызывает восхищение. Александр Ткаченко пожелал гражданам уюта, мира, добра и радости.

Пусть звезда благой вести сопровождает вас весь год. А еще желаю, чтобы традиция семейных вечеров сохранялась даже просто в обычный будний день,

– подчеркнул министр.

Сергей Шкарлет

С большим праздником украинский народ поздравил и министр образования. Сергей Шкарлетт отметил, что Рождество дарит бесконечную силу, вдохновение и энергию. "Так пусть рождественская звезда всегда помогает в жизни и указывает путь", – пожелал чиновник.

Открытка с Рождеством от МОН

Людмила Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что Сочельник – это время для размышлений и внутреннего покоя, время переосмысления и новых надежд.

А еще – веры в то, что мы все одолим! Да помогает нам Господь в добрых делах. Пусть хранит Украину! С Рождеством!

– подчеркнула чиновница.

Андрей Садовый

Мэр Львова на своей странице в фейсбуке опубликовал атмосферное видео по установке главного Дидуха на площади Яворницкого. Поздравление Андрей Садовый произнес под сопровождение колядок.

"Пусть Вифлеемская звезда каждому из нас всегда указывает верный путь. Помним, что ее свет хорошо виден на мирном небе, которое хранят наши военные. Желаю любви и радости в ваших домах! Христос Рождается!" – сказал городской голова.

Смотрите атмосферное видео с поздравлением Андрея Садового:

Дмитрий Разумков

Бывший председатель Верховной Рады и нардеп Дмитрий Разумков отметил, что Рождество дарит надежду на чудо, напоминает о вечных ценностях и вдохновляет на добрые поступки. В этот праздник политик пожелал украинцам благополучия, изобилия и единения, а Украине – мира и процветания.

Николай Тищенко

Не обошлось и без казусов с приветствиями. Так скандальный нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко перепутал Рождество с Пасхой. К поздравлению с рождением Иисуса Христа политик добавил слова "Христос Воскресе!".

Через 2 часа Тищенко исправил свою ошибку, однако пользователей успели сделать скриншот.

Тищенко перепутал праздники / Скриншот "РБК-Украина"