Ежегодно 21 июня Львов становится частью мирового события, к которому присоединяются представители с пяти континентов, 120 стран и более 1000 городов, сообщает 24 Канал. В день летнего солнцестояния Праздник музыки объединяет любителей и профессионалов на сценах по всему городу.
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Во Львове состоится Праздник музыки
В этом году к фестивалю присоединились около 100 музыкантов, в частности:
- "Пирог и Кнут",
- NAZVA,
- "Мертвый Петух",
- "Мия Рамари",
- INSO-Lviv и многие другие.
Мы с командой действительно хотим, чтобы музыка звучала везде: от балконов домов до аллей в парке. В любом пространстве города,
– рассказывает о подготовке к Празднику директор Маричка Чичкова.
Львов присоединился к Всемирному дню музыки / Фото ОО ЛКП
Все концерты – абсолютно бесплатные. Однако ввиду того, что война России против Украины до сих пор продолжается, организаторы Праздника музыки и фонд Musicians Defend Ukraine открыли масштабный сбор на 250 тысяч гривен. За эти деньги приобретут 12 FPV-дронов, которые помогут нашим защитникам преодолевать врага на фронте. Приобщиться к сбору может каждый, задонатив на общую банку.
"Одной из ключевых идей Праздника музыки во Львове является максимальное приближение музыки к людям. Поэтому вход на все мероприятия фестиваля должен быть бесплатным", – добавили организаторы.
Заметим, что День музыки – это уникальное мировое музыкальное событие, которое ежегодно происходит в разных уголках мира. Впервые мероприятие провели в Париже. За 42 года праздник стал всемирным – 21 июня Берлин, Сидней, Токио и еще сотни городов со всего мира на день наполняются музыкой.
За 12 лет к Празднику музыки во Львове присоединялись:
- Сашко Положинский ("Тартак"), Sasha Boole, Олег Каданов и Женя Галич (O.torvald),
- группы "Антитела", "DRUMТИАТР", "ГИЧ Оркестр", Tik Tu, Гапочка, Somali Yacht Club и многие другие,
- хоры "Черемош", "Дрымба", Gaudeamus,
- музыкальные школы, студенты Львовской музыкальной академии, артисты Львовской областной филармонии,
- гости из Польши, Беларуси, Чехии, Германии и Чили.