Ежегодно 21 июня Львов становится частью мирового события, к которому присоединяются представители с пяти континентов, 120 стран и более 1000 городов, сообщает 24 Канал. В день летнего солнцестояния Праздник музыки объединяет любителей и профессионалов на сценах по всему городу.

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Во Львове состоится Праздник музыки

В этом году к фестивалю присоединились около 100 музыкантов, в частности:

"Пирог и Кнут",

NAZVA,

"Мертвый Петух",

"Мия Рамари",

INSO-Lviv и многие другие.

Мы с командой действительно хотим, чтобы музыка звучала везде: от балконов домов до аллей в парке. В любом пространстве города,

– рассказывает о подготовке к Празднику директор Маричка Чичкова.

Интересно! С полной программой Праздника музыки во Львове можно ознакомиться по ссылке или в приложении ArtWizard.



Львов присоединился к Всемирному дню музыки / Фото ОО ЛКП

Все концерты – абсолютно бесплатные. Однако ввиду того, что война России против Украины до сих пор продолжается, организаторы Праздника музыки и фонд Musicians Defend Ukraine открыли масштабный сбор на 250 тысяч гривен. За эти деньги приобретут 12 FPV-дронов, которые помогут нашим защитникам преодолевать врага на фронте. Приобщиться к сбору может каждый, задонатив на общую банку.

"Одной из ключевых идей Праздника музыки во Львове является максимальное приближение музыки к людям. Поэтому вход на все мероприятия фестиваля должен быть бесплатным", – добавили организаторы.

Заметим, что День музыки – это уникальное мировое музыкальное событие, которое ежегодно происходит в разных уголках мира. Впервые мероприятие провели в Париже. За 42 года праздник стал всемирным – 21 июня Берлин, Сидней, Токио и еще сотни городов со всего мира на день наполняются музыкой.

За 12 лет к Празднику музыки во Львове присоединялись:

Сашко Положинский ("Тартак"), Sasha Boole, Олег Каданов и Женя Галич (O.torvald),

группы "Антитела", "DRUMТИАТР", "ГИЧ Оркестр", Tik Tu, Гапочка, Somali Yacht Club и многие другие,

хоры "Черемош", "Дрымба", Gaudeamus,

музыкальные школы, студенты Львовской музыкальной академии, артисты Львовской областной филармонии,

гости из Польши, Беларуси, Чехии, Германии и Чили.

Важно! Праздник музыки во Львове происходит по инициативе ОО "Локальная культурная поддержка". Мероприятие реализуют при поддержке Львовского городского совета и СМИН в рамках устойчивого партнерства.