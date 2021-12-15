С установкой главной елки города все изначально пошло не по плану. Все началось даже с того, почему выбрали именно это дерево.
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Елка оборвала кабели
Идея установить это дерево в центре города была не случайной. Елка росла возле одного из админзданий и своими корнями поднимала ее фундамент. Поэтому к новогодним праздникам ее решили срезать и украсить на центральной площади.
Во время транспортировки елки произошел казус – ветки оборвали интернет-кабели. Поэтому теперь не только в Романове, но и в окрестных населенных пунктах нет интернета.
Однако это не все "приключения" новогоднего дерева. После установки на площади елка просто сломалась пополам.
Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо,
– рассказал арборист Александр Выговский.
Интернет пока не восстановили, а город остался без главной елки. Местные власти пока не знают, что делать в этой ситуации.
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