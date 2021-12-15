С установкой главной елки города все изначально пошло не по плану. Все началось даже с того, почему выбрали именно это дерево.

Интересно Почти закончили украшать: как выглядит главная новогодняя елка на Софийской площади в Киеве

Елка оборвала кабели

Идея установить это дерево в центре города была не случайной. Елка росла возле одного из админзданий и своими корнями поднимала ее фундамент. Поэтому к новогодним праздникам ее решили срезать и украсить на центральной площади.

Во время транспортировки елки произошел казус – ветки оборвали интернет-кабели. Поэтому теперь не только в Романове, но и в окрестных населенных пунктах нет интернета.

Однако это не все "приключения" новогоднего дерева. После установки на площади елка просто сломалась пополам.

Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент елка сломалась. Я, находясь на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапала лицо,

– рассказал арборист Александр Выговский.

Интернет пока не восстановили, а город остался без главной елки. Местные власти пока не знают, что делать в этой ситуации.

Предлагаем сюжет о подготовке Киева к новогодним праздникам: смотрите видео