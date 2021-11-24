Детали жуткого инцидента

Из ямы людям пришлось выбираться самостоятельно. Те, которые поднялись на поверхность быстрее, помогали остальным.

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К счастью, серьезных повреждений не получил никто. Среди пострадавших были:

11 взрослых,

12 детей.

Пострадавших доставили в больницу. 23 ноября их уже отпустили домой.

В пропасти были видны трубы, поэтому предполагают, что яма образовалась из-за их протечки. Однако официальная причина инцидента пока неизвестна.

В Бразилии провалился тротуар / Фото

Обвал земли на Буковине

19 сентября из-за подмывания почвы под железнодорожной колеей в Черновицкой области провалилась земля. Вследствие этого образовалась яма, глубиной около 6 метров. Укрзализныце пришлось изменить движение поездов, чтобы обойти перегон Новоселица – Мамалыга.

Впоследствии участок починили, а движение разрешили с ограниченной скоростью – 25 километров в час. Однако уже 23 сентября земля снова провалилась.