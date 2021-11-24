Деталі моторошного інциденту

З ями людям довелося вибиратися самотужки. Ті, які піднялися на поверхню швидше, допомагали решті.

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На щастя, серйозних ушкоджень не зазнав ніхто. Серед постраждалих були:

11 дорослих,

12 дітей.

Потерпілих доправили у лікарню. 23 листопада їх вже відпустили додому.

У проваллі було видно труби, тому припускають, що яма утворилася через їхнє протікання. Однак офіційна причина інциденту наразі невідома.



У Бразилії провалився тротуар / Фото Associated Press

Обвал землі на Буковині

19 вересня через підмивання ґрунту під залізничною колією у Чернівецькій області провалилася земля. Внаслідок цього утворилася яма, глибиною близько 6 метрів. Укрзалізниці довелося змінити рух поїздів, щоб оминути перегін Новоселиця – Мамалига.

Згодом ділянку полагодили, а рух дозволили з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів на годину. Однак вже 23 вересня земля знову провалилася.